Krise bei Meyer Werft: Eckpunkte für Sanierung stehen Stand: 03.07.2024 15:30 Uhr IG Metall, Betriebsrat und Geschäftsführung der Meyer Werft in Papenburg haben sich auf Eckpunkte für die anstehende Sanierung des Unternehmens geeinigt. Es sollen 340 Stellen abgebaut werden.

Im Vorfeld war von 440 Arbeitsplätzen die Rede, die der Sanierung zum Opfer fallen könnten. Von den jetzt benannten 340 seien 100 befristete Stellen, die nicht verlängert werden. Die übrigen Stellen sollen möglichst durch ein Freiwilligenprogramm abgebaut werden. Nur wenn das nicht ausreiche, sollen ab April 2025 auch betriebsbedingte Kündigungen möglich sein, heißt es von der Gewerkschaft.

Schwierige und schmerzhafte Verhandlungen

Andreas Hensen, Betriebsratsvorsitzender der Meyer Werft, nannte den Abbau von Arbeitsplätzen schmerzhaft und mit Härten für die Betroffenen verbunden. Man habe aber jetzt in schwierigen Verhandlungen viel für die Kolleginnen und Kollegen durchgesetzt. Es sei wichtig, dass die Stammarbeitsplätze nicht durch Werkverträge ersetzt werden, sagte Thomas Gelder, Geschäftsführer der IG Metall Leer-Papenburg. Deshalb habe man besonders stark für den Erhalt der Arbeitsplätze in der Fertigung gekämpft. Die jetzt beschlossenen Eckpunkte seien die Grundlage für einen Neustart der Zusammenarbeit, so bezeichnet es Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste.

Wird Meyer die Auflagen der Politik erfüllen?

Es ging bei der Betriebsversammlung am Mittwoch in Papenburg auch darum, ob Meyer selbst Geld für die Rettung des Unternehmens beisteuert. Auch ein Aufsichtsrat und ein Konzernbetriebsrat sollen eingerichtet werden. Der Sitz des Unternehmens soll wieder von Luxemburg nach Deutschland verlagert werden. Der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Friedrich, sagte: Die Beschäftigten leisteten ihren Anteil zur Rettung der Werft. Jetzt seien Bund und Land gefordert. Niedersachsen will helfen, der Bund will erst einmal ein Gutachten sehen, das zeigt, ob und wie die Werft wieder aus der Schieflage herauskommen kann.

Eckpunkte der Vereinbarungen auf einen Blick

340 Stellen werden abgebaut - davon 100 befristete Stellen

Der Stellenabbau soll möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen umgesetzt werden

Die Mindestbeschäftigung von 3.100 Beschäftigen bis 2030 ist gesichert

Aufsichtsrat und Konzernbetriebsrat werden eingerichtet

Steigt der Staat bei der Meyer Werft ein?

Die Schieflage des Unternehmens gilt als dramatisch: Der für Kreuzfahrtschiffe bekannten Meyer Werft fehlen mehr als 2,7 Milliarden Euro. Niedersachsen hat Hilfe in Aussicht gestellt, kann aber laut Landesregierung die Lücke alleine nicht schließen, weswegen der Bund helfen soll. Heute wird im Haushaltsausschuss des Bundestags über mögliche Staatshilfen gesprochen. Abgeordnete beider Parteien haben dem NDR bereits bestätigt, dass sie Bundeshilfen unterstützen würden - stellen aber Bedingungen.

Weil: "Zukunft der Meyer Werft steht auf dem Spiel"

Als zwingende Voraussetzung gilt etwa, dass das Unternehmen seinen Firmensitz aus Luxemburg zurück nach Deutschland verlegt. Ministerpräsident Stephan Weil bekräftigte dies am Mittwoch. Der SPD-Politiker betonte, die Werft sei in einer existenziellen Krise. "Die Zukunft der Meyer Werft steht auf dem Spiel", sagte Weil. Das Land wolle helfen, das Unternehmen und die Arbeitsplätze zu sichern. Damit die Rettung gelingen kann, müsse sich aber auch der Bund engagieren, sagte Weil. Angesichts der finanziellen Zwänge des Unternehmens drängte er zudem zur Eile. "Wir müssen sehr zügig wissen, woran wir miteinander sind."

Für die Meyer Gruppe arbeiten rund 7.000 Menschen, davon sind etwa 3.000 Stellen im emsländischen Papenburg. Allein in der Region sollen etwa 10.000 Arbeitsplätze von der Meyer Werft abhängen.

