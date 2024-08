Stand: 21.08.2024 18:18 Uhr Meppen plant Riesenakku für Wind- und Solarstrom

In Meppen im Landkreis Emsland soll einer der bundesweit größten Stromspeicher für erneuerbare Energien entstehen. Wie die Stadt am Mittwoch bekanntgab, plant das britische Unternehmen Harmony Energy im Ortsteil Hüntel den Bau einer Speicheranlage für 300 Megawatt Strom. Mit dem Batteriespeicher könnte man nach Auskunft der Stadt zum Beispiel rund 170.000 Haushalte sechs Stunden mit Strom versorgen. Die Anlage soll in unmittelbarer Nähe eines Umspannwerks des Netzbetreibers Amprion entstehen und Harmony Energy rund 150 Millionen Euro kosten. Derzeit wird nach Auskunft der Stadt ein Bebauungsplan erstellt. Der Batteriespeicher könnte frühestens 2028 seinen Betrieb aufnehmen. Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein (parteilos) sagte dem NDR Niedersachsen, durch dieses Projekt könnte sich die Stadt zu einem "Hotspot der Energiewende" entwickeln.

