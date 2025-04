Stand: 07.04.2025 19:14 Uhr Sperrzone missachtet: 41 Menschen droht Bußgeld nach Bombenräumung

Nach der Bombenentschärfung am Sonntag in Osnabrück droht 41 Menschen ein Bußgeld. Sie wollten nach Angaben von Stadt und Polizei die Sperrzone nicht verlassen, die zum Entschärfen der drei Blindgänger eingerichtet worden war. Laut Stadt Osnabrück müssen die Personen mindestens 300 Euro zahlen. Demnach hatten städtische Beamte 17 und Polizisten 24 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Eine Frau ist außerdem bis zum Ende der Bombenräumung in Gewahrsam genommen worden, wie die Polizei dem NDR Niedersachsen mitteilte. Zudem musste die Feuerwehr drei Wohnungstüren aufbrechen. Weil zahlreiche Menschen die Sperrzone nicht rechtzeitig verlassen hatten, hatte sich die Bombenentschärfung bis Mitternacht verzögert.

Weitere Informationen Blindgänger in Osnabrück: Zwei Bomben entschärft, eine gesprengt Die Arbeiten des Sprengmeisters hatten sich immer wieder verzögert, weil Menschen in der Evakuierungszone waren. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.04.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück