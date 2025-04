Stand: 08.04.2025 11:01 Uhr Osnabrück: Rheinmetall übernimmt Firma Hagedorn-NC

Der Rüstungskonzern Rheinmetall übernimmt den Zulieferer Hagedorn-NC aus Osnabrück. Ein entsprechender Kaufvertrag sei bereits unterzeichnet worden, teilte Rheinmetall am Montag mit. Der Düsseldorfer Konzern will damit einen "strategischen Engpass" bei der Herstellung von Treibladung schließen, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Hagedorn-NC produziert in Lingen mit 90 Mitarbeitern Nitrocellulose, sogenannte Schießbaumwolle. Sie ist ein Bestandteil von Treibladungen für Munition. Einen Kaufpreis nannte Rheinmetall nicht. Die rund 90 Mitarbeitenden von Hagedorn-NC sollen übernommen werden. Rheinmetall verfügt bislang über drei Standorte, an denen Nitrocellulose hergestellt wird - diese sind in der Schweiz, in Spanien und in Südafrika. Mit der Übernahme von Hagedorn-NC kommt der erste Standort in Deutschland hinzu. Nach Angaben von Rheinmetall fehlt für den Kauf noch die kartellrechtliche Freigabe der Behörde.

