Osnabrück: Nächste Bombenräumung vermutlich erst Ende Mai Stand: 08.04.2025 13:00 Uhr Die Stadt Osnabrück wollte ursprünglich am 27. April erneut eine Bombenräumung durchführen. Dieser Termin wurde nun abgesagt. Aktuell gebe es keine neuen Verdachtspunkte im Lokviertel.

Ohne Verdachtspunkte müssten am 27. April auch keine möglichen Blindgänger untersucht und wenn nötig unschädlich gemacht werden, erklärte die Stadt. Als nächsten reservierten Termin für eine mögliche Bombenräumung haben die Stadt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst den 25. Mai vereinbart. Zu einer Räumung komme es nur dann, wenn drei Wochen im Voraus mindestens vier Verdachtspunkte vorliegen oder eine schnelle Entschärfung erforderlich sei.

Mögliche Räumungen bis Jahresende: Stadt reserviert Termine

Neben dem 25. Mai hat die Stadt Osnabrück bereits weitere Termine reserviert. Auch an diesen Tagen könnten demnach Bombenräumungen im Lokviertel stattfinden:



22.06.2025

07.09.2025

28.09.2025

12.10.2025

09.11.2025

Stadt Osnabrück hält weitere Räumung für sehr wahrscheinlich

Expertinnen und Experten sondieren aktuell das Gelände des früheren Güterbahnhofs in Osnabrück. Dort soll ein neues Stadtviertel entstehen. Weil das Gelände während des Zweiten Weltkriegs massiv bombardiert wurde, rechnet die Stadt mit weiteren Verdachtsfällen während der Bauarbeiten. Dies sei aufgrund der hohen Anzahl an bereits gefundenen Blindgängern auf dem Areal "äußerst wahrscheinlich", so die Stadt. Den Angaben zufolge wurde bisher rund die Hälfte der Fläche im Lokviertel sondiert. Erst am vergangenen Sonntag mussten rund 15.400 Anwohnerinnen und Anwohner wegen einer Bombenräumung in dem Gebiet ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Auch im März und Februar waren Blindgänger in der Stadt entschärft worden.

