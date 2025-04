Stand: 08.04.2025 11:06 Uhr Bombenangriff heute vor 80 Jahren: Sögel gedenkt der Toten

In Sögel (Landkreis Emsland) findet am Abend ein Gedenken für die Opfer eines Fliegerbombenangriffs vor 80 Jahren statt. Im Zweiten Weltkrieg flogen britische Jagdbomber am 8. April 1945 einen Angriff auf den Ort. Dabei kamen nach Angaben der Samtgemeinde Sögel elf Menschen ums Leben, vier weitere starben an darauffolgenden Tagen. Außerdem wurden zahlreiche Häuser zerstört. Um 19 Uhr soll am Denkmal an der Kreuzung Südstraße/Kolpingstraße an die Toten erinnert werden. Veranstalter des Gedenkens sind den Angaben zufolge die Gemeinde Sögel, das Forum Sögel, der Heimatverein sowie die evangelische und katholische Kirchengemeinde. Auch Vertreter der niederländischen Partnergemeinde Norg wollen zu der Gedenkveranstaltung kommen.

