Meppen: Fördertopf für Balkonkraftwerke aufgebraucht

Die Stadt Meppen hat in diesem Jahr 180 Balkonkraftwerke gefördert. Das zunächst dafür vorgesehene Budget von 15.000 Euro war nach Angaben der Stadt in kürzester Zeit ausgeschöpft. Nachdem deutlich mehr Anträge gestellt wurden als gedacht, wurde das Budget nochmal aufgestockt – auf 45.000 Euro. „Die Resonanz ist einfach überwältigend“, sagte Bürgermeister Helmut Knurbein (parteilos) und zeigt sich sehr erfreut über den großen Zuspruch. Er bittet trotzdem darum, von weiteren Anträgen abzusehen. Diese könnte die Stadt Meppen nicht mehr berücksichtigen. In ganz Niedersachsen werden immer mehr sogenannte Balkonkraftwerke installiert, um Strom zu erzeugen. Innerhalb von drei Jahren ist die Zahl von weniger als 100 auf 8.500 gestiegen.

