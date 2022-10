Maroder Balkon in Fürstenau: 42-Jähriger stirbt nach Sturz Stand: 06.10.2022 11:20 Uhr Zwei Wochen nach dem Abbrechen eines Balkongeländers in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) ist einer der Verletzten gestorben. Fünf Männer waren in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei war die Konstruktion marode.

Den Angaben zufolge war der Verstorbene 42 Jahre alt. Seine Verletzungen seien zu schwer gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag zu NDR Niedersachsen. Ein 36-jähriger Mann hatte sich beim Aufprall ebenfalls lebensbedrohlich verletzt, über seinen Gesundheitszustand weiß die Polizei jedoch nichts. Sie wird von Kliniken in der Regel nur informiert, wenn verunglückte Patientinnen und Patienten sterben.

Polizei geht von Unglück aus

Die fünf Männer hatten sich Ende September während einer Feier in dem Einfamilienhaus an die hölzerne Balustrade im Obergeschoss gelehnt, als diese abbrach. Zusammen mit der Konstruktion stürzten sie daraufhin rund dreieinhalb Meter in die Tiefe auf eine gepflasterte Terrasse. Alle wurden dabei verletzt. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge nicht weiter in dem Fall, weil sie von einem Unglück ausgeht.

