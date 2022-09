Fürstenau: Marodes Balkongeländer gibt nach - fünf Verletzte Stand: 26.09.2022 10:09 Uhr Beim Sturz von der Loggia eines Einfamilienhauses in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) haben am Sonntag zwei Männer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ursache war offenbar ein marodes Geländer.

Fünf Männer hatten sich während einer Feier an die hölzerne Balustrade im Obergeschoss gelehnt, als diese abgebrochen sei, teilte die Polizei am Montag mit. Die Männer seien etwa dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt und auf einer gepflasterten Terrasse aufgeschlagen. Ein 42-Jähriger und ein 36-Jähriger seien dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Einer der Männer musste vor Ort reanimiert werden, so die Polizei weiter. Die anderen Männer im Alter von 38, 43 und 47 Jahren wurden schwer verletzt. An der Unfallstelle waren unter anderem zwei Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen und Notfallseelsorger im Einsatz.

Polizei geht von Unglücksfall aus: Holzbrüstung war marode

Bislang geht die Polizei davon aus, dass der marode Zustand des Geländers in Verbindung mit dem Gewicht der fünf Männer ursächlich für den Unglücksfall war. Strafrechtliche Ermittlungen waren demnach nicht geplant.

