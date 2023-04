Stand: 25.04.2023 20:32 Uhr Lkw überrollt Radfahrer: Prozess gegen 44-Jährigen gestartet

Ein Lkw-Fahrer aus Velen (Landkreis Borken) muss sich seit Dienstag wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Osnabrück verantworten. Der 44-jährige Angeklagte soll im November 2021 beim Abbiegen mit seinem Sattelzug einen Radfahrer in Osnabrück erfasst haben. Der 27-Jährige stürzte und wurde von dem Gespann überrollt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer habe nicht aufgepasst und deshalb den Fahrradfahrer beim Rechtsabbiegen übersehen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. 14 Zeugen und ein Sachverständiger sollen laut Gericht dabei helfen, den Vorfall aufzuklären. Für den Prozess sind zwei Verhandlungstage angesetzt - der Fortsetzungstermin ist am 9. Mai.

