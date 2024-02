Leichenteile in Kanal: Identität nach Obduktion weiter unklar Stand: 20.02.2024 12:20 Uhr In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat die Polizei auch nach der Obduktion keine Hinweise auf die Identität eines toten Mannes. Spaziergänger hatten die Leichenteile in einem Kanal entdeckt

Die Überreste waren in mehreren Einkaufstüten verpackt, wie die Polizei mitteilte. Ein Großaufgebot von Kräften der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW) und Polizei war am Samstag und Sonntag am Ems-Vechte-Kanal im Einsatz. Mit Tauchern, Drohnen und einem Sonarboot suchten sie das Gewässer im Ortsteil Bookholt und das Ufer ab.

AUDIO: Nordhorn: Leichenteile im Ems-Vechte-Kanal entdeckt (18.02.2024) (1 Min) Nordhorn: Leichenteile im Ems-Vechte-Kanal entdeckt (18.02.2024) (1 Min)

Aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Details

Insgesamt fanden die Einsatzkräfte laut Polizei mehrere Tüten mit Leichenteilen. Ein Rechtsmediziner bestätigte vor Ort, dass es sich um Überreste eines Mannes handelt. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Aus ermittlungstaktischen Gründen nannten die Behörden bislang keine Details.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.02.2024 | 12:00 Uhr