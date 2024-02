Stand: 12.02.2024 21:16 Uhr Brand in Wohnhaus: Mann stirbt wohl an Kohlenmonoxidvergiftung

Beim Brand eines Drei-Parteien-Wohnhauses in Schweiburg (Landkreis Wesermarsch) ist in der Nacht zum 8. Februar ein Mensch ums Leben gekommen. Die von der Staatsanwaltschaft Oldenburg angeordnete Obduktion des 58-jährigen Verstorbenen habe ergeben, dass der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten hat, teilte Polizei am Montag mit. Mögliche Brandursache war demnach ein technischer Defekt. Hinweise auf Drittverschulden oder Straftaten haben sich den Angaben zufolge nicht ergeben. Bei dem Brand ist eine 83-jährige Bewohnerin aus einer unteren Wohnung unverletzt gerettet worden. Der Leichnam des 58-Jährigen ist durch die Einsatzkräfte später in der ausgebrannten Wohnung gefunden worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte das Obergeschoss des Hauses bereits in Flammen gestanden.

