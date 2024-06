Stand: 05.06.2024 10:26 Uhr 18-Jähriger prallt mit Pkw gegen Baum - fünf verletzte Jugendliche

Bei einem schwerem Unfall in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind am Dienstagabend fünf junge Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger Autofahrer in einer Kurve mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Er und zwei seiner Mitfahrer wurden dabei schwer verletzt, zwei weitere Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Mitfahrer sind laut Polizei zwischen 16 und 17 Jahre alt. Warum der Fahrer die Kontrolle über den Pkw verlor, ist noch unklar. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

