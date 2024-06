Stand: 05.06.2024 07:38 Uhr Pfefferspray im Bus versprüht - zwei Mädchen leicht verletzt

Ein Schüler soll am Dienstagnachmittag Pfefferspray in einem Bus in der Osnabrücker Innenstadt versprüht haben. Das teilte die Polizei mit. Der Bus der Linie M5 habe sofort gestoppt, um den Fahrgästen die Flucht an die frische Luft zu ermöglichen, hieß es. Der verantwortliche Schüler flüchtete den Angaben zufolge in unbekannte Richtung und konnte nicht gefunden werden. Zwei Mädchen erlitten Atemwegsreizungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der Bus musste vorübergehend außer Betrieb genommen werden. Laut Polizei war das Spray absichtlich und "aus Spaß" versprüht worden. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

