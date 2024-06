Stand: 04.06.2024 07:04 Uhr Feuer in Gersten: Millionenschaden nach Scheunenbrand

In der Gemeinde Gersten (Landkreis Emsland) ist am Dienstagmorgen eine Scheune abgebrannt. In dem Gebäude waren nach Angaben einer Polizeisprecherin landwirtschaftliche Maschinen untergestellt. Die Ermittler schätzen den Schaden auf bis zu eine Million Euro. Verletzt wurde niemand. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr waren damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung führte die Feuerwehr auch Luft-Messungen in der Umgebung durch. Die Brandursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.06.2024 | 06:30 Uhr