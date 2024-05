Stand: 31.05.2024 13:18 Uhr Raubüberfall in Hasbergen bei "Aktenzeichen XY...ungelöst"

Im Fall eines Raubüberfalls im November 2022 im Landkreis Osnabrück hofft die Polizei auf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Der Fall wird am kommenden Mittwoch in der Fernsehserie "Aktenzeichen XY...ungelöst" vorgestellt. Nach Angaben der Polizei war ein Ehepaar am 17. November 2022 gegen frühen Abend in seinem Wohnhaus in Hasbergen überfallen worden. Mehrere Täter hatten die beiden gefesselt und ausgeraubt. Beide Opfer erlitten leichte Verletzungen. Mit ihren Opfern sprachen die Männer auf Deutsch mit starkem Akzent. Die Polizei geht bisher von vier Tätern aus. Zum Ende der Tat sperrten die Täter ihre gefesselten Opfer in den Keller und schlossen diesen ab. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. Das Ehepaar konnte sich selbst von den Fesseln befreien und einen Notruf absetzen.

Weitere Informationen Raubüberfall auf Ehepaar in Werlte: Polizei hat neue Hinweise Der Fall war am Mittwoch Thema in der Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst". Die Polizei hat offenbar neue Anhaltspunkte. (15.02.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min