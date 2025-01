Leichenfund in Bissendorf: Polizei findet neue Hinweise Stand: 17.01.2025 09:40 Uhr Nach dem Leichenfund in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) im Dezember 2024 gibt es nun neue Hinweise auf die Identität des Toten. Die Ermittler prüfen Verbindungen zu einem aktuellen Vermisstenfall aus Polen.

Bei der Durchsuchung eines Waldgebiets nördlich des Leichenfundortes hat die Polizei nach eigenen Angaben am 9. Januar eine Tasche, einen Rucksack und ein Ausweisdokument gefunden. Die Gegenstände gehören laut Polizei einem Mann, der in Polen Ende September 2024 als vermisst gemeldet wurde. Der Ausweis lasse demnach darauf schließen, dass der 46-Jährige aufgebrochen war, um Arbeit im Raum Osnabrück zu suchen.

Ermittler entdecken auffällige Tätowierung

Auf einem Foto habe der Vermisste eine auffällige Tätowierung, die Ähnlichkeiten zu dem Tattoo aufweise, das auf der Leiche gefunden wurde, hieß es. Ob es sich dabei tatsächlich um dieselbe Person handelt, ist aber noch nicht abschließend geklärt. Die Identifizierung sowie die Ermittlungen zu den Todesumständen laufen weiter, wie die Polizei mitteilte. Jäger hatten die Leiche am 28. Dezember in einem Waldstück am Werscher Berg entdeckt. Dort soll sie bereits monatelang gelegen haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.01.2025 | 06:30 Uhr