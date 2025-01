Stand: 30.01.2025 17:00 Uhr Nach Fund von Leiche im Kanal in Papenburg: Identität geklärt

Die Identität der am 21. Januar im Splitting-Kanal in Papenburg (Landkreis Emsland) entdeckten Leiche ist geklärt. Es handele sich um einen 49-jährigen Mann aus Papenburg, der seit dem 11. Januar vermisst und gesucht wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Leichnam war am Montag obduziert worden. Ein Fremdverschulden als Todesursache schließen die Ermittler aus. Ein Mitarbeiter der Stadt hatte die männliche Leiche gefunden. Laut Polizei hatte er den Wasserspiegel des Splitting-Kanals für Wartungsarbeiten gesenkt. Dabei entdeckte er den Toten. Laut Polizei hatte der Mann schon länger in dem Kanal gelegen.

