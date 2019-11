Stand: 12.11.2019 11:26 Uhr

Landwirte legen erneut Verkehr mit Treckern lahm

Im Emsland und in der Grafschaft Bentheim haben am Morgen zahlreiche Landwirte an Treckerkorsos teilgenommen. Nach Angaben der Polizei waren rund 200 Traktoren unterwegs, die meisten davon in kleineren Gruppen. Auf den Hauptverkehrsstrecken kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen. Betroffen waren insbesondere die Bundesstraßen 70, 213, 214, 402 und 403.

Videos 06:43 Hallo Niedersachsen Landwirte protestieren gegen Agrarreform Hallo Niedersachsen Tausende Landwirte sorgen im Norden mit Trecker-Demos für Verkehrsbehinderungen. Auch in Oldenburg und Hannover haben sie gegen das Agrarpaket des Bundes protestiert. (22.10.2019) Video (06:43 min)

Weitere Proteste im abendlichen Berufsverkehr

Die Landwirte hatten die überraschende Aktion in den sozialen Netzwerken organisiert. Sie wollen am Nachmittag zwischen 16 und 19 Uhr noch einmal den Berufsverkehr lahmlegen. Mit der Blockade protestieren sie gegen aus ihrer Sicht zu strenge Umwelt- und Tierschutzauflagen. Bereits am 22. Oktober hatte es in zahlreichen norddeutschen Innenstädten Trecker-Demos gegeben.

Landwirte fordern Dialog mit Bundesumweltministerin

"Nach den Protesten im Oktober haben wir erwartet, dass die Politik unser Dialogangebot annimmt", sagte Matthias Everinghoff vom Bündnis "Land schafft Verbindung". "Aber das Bundesumweltministerium und insbesondere Ministerin Svenja Schulze haben bislang sämtliche Einladungen abgesagt." Die Landwirte seien grundsätzlich nicht gegen Insektenschutz und Tierwohl, aber das Ganze müsse mit Maß erfolgen. Everinghoff entschuldigte sich für die Verkehrsbehinderungen. "Es tut uns für unsere Mitbürger leid", sagte er. "Aber wir haben keine andere Möglichkeit mehr gesehen, um mit der Umweltministerin ins Gespräch zu kommen.“

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.11.2019 | 08:30 Uhr