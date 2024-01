Stand: 29.01.2024 09:03 Uhr Land fördert Bahnstrecke nach Coevorden mit 2,2 Millionen Euro

Das Land Niedersachsen hat 2,2 Millionen Euro für die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Neuenhaus (Grafschaft Bentheim) und Coevorden in den Niederlanden zugesagt. Das teilte das Verkehrsministerium mit. Mit dem Geld sollen die Gleise für den Personenverkehr ertüchtigt werden. Ein kleinerer Teil der Summe soll in drei Bahnhöfe fließen, um dort den Umstieg von Fahrrad, Bus oder Auto in die Bahn zu erleichtern. Die 28 Kilometer lange Strecke soll für insgesamt 54 Millionen Euro für den Personennahverkehr reaktiviert werden. 34 Millionen Euro fallen auf deutscher Seite an. Davon entfallen 90 Prozent auf den Bund. Die Bentheimer Eisenbahn will die Strecke Ende 2026 in den Fahrplan aufnehmen.

