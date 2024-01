Stand: 12.01.2024 13:45 Uhr Grenzverkehr: Bahnstrecke nach Coevorden wird reaktiviert

Die Bauarbeiten für die Bahnstrecke von Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) über Nordhorn und Neuenhaus bis in die Niederlande können beginnen. Das hat das niedersächsische Verkehrsministerium vorzeitig genehmigt - noch bevor der Bund über einen Förderantrag dazu entschieden hat. Dies sei ein wichtiges Signal für die Region, so Verkehrsminister Olaf Lies (SPD). Es geht um eine 28 Kilometer lange Bahnstrecke nach Coevorden (Niederlande), auf der bislang nur Güterverkehr rollt, zukünftig aber auch Passagiere befördert werden sollen. Coevorden ist ein Knotenpunkt für Bahnreisende, die in die niederländischen Städte Emmen, Zwolle und Almelo fahren wollen. Die Baukosten betragen insgesamt 54 Millionen Euro. Davon fallen 34 Millionen Euro auf deutscher Seite an - der Bund soll davon 90 Prozent tragen. Die Bentheimer Eisenbahn will die Strecke Ende 2026 in den Fahrplan aufnehmen.

