Jens Spahn sagt als Zeuge vor dem Landgericht Osnabrück aus Stand: 19.02.2023 17:16 Uhr Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll Anfang März vor dem Landgericht Osnabrück als Zeuge aussagen. Es geht um ein versuchtes betrügerisches Maskengeschäft in der Corona-Pandemie.

Angeklagt ist Windpark-Betrüger Hendrik Holt wegen versuchten Betrugs, Verleumdung einer Person des politischen Lebens sowie falscher Verdächtigung. Der frühere Geschäftsmann soll zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 dem damaligen Bundesgesundheitsminister Spahn die Lieferung von mehreren Millionen Masken vorgeschlagen und 14 Millionen Euro Vorkasse für das Geschäft verlangt haben. Holt sei aber weder in der Lage noch willens gewesen, die versprochenen Masken zu liefern, heißt es in der Anklage. Spahn, der nicht auf das Angebot einging und selbst Anzeige gegen den Mann erstattet hatte, soll am 7. März als Zeuge gehört werden, wie ein Sprecher des CDU-Politikers bestätigte.

