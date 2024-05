Maiwoche 2024: Volksfest in Osnabrück feiert Jubiläum Stand: 06.05.2024 14:51 Uhr Jedes Jahr findet in Osnabrück die Maiwoche statt. Zum 50. Jubiläum des Volksfestes wird es an drei zusätzlichen Tagen Programm geben - ein "XXL-Event" vom 8. bis zum 20. Mai.

Unter dem Motto "Osnabrück dreht länger auf" gibt es 13 Tage lang ein Live-Programm in der Stadt. Auf fünf Bühnen treten Bands wie Kytes und Extrabreit auf. Zum Jubiläum wird es in diesem Jahr außerdem erstmals eine App geben. Auf dieser ist laut Veranstalter das Programm zu sehen, es gibt interaktive Karten und der Festival Besuch kann geplant werden.

Maiwoche 2024: Live-Konzerte und inklusive Veranstaltungen

Die Maiwoche beginnt offiziell am 8. Mai: Mit dem Fassanstich eröffnet Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) gemeinsam mit der neuen Bierkönigin oder dem neuen Bierkönig das Fest. Zum 50. Jubiläum hat die Stadt nach eigenen Angaben zudem das inklusive Angebot ausgebaut. So wird es erstmals einen Gebärdendolmetscher bei der Eröffnungszeremonie geben, inklusive Tanzshows sowie sogenannte "Deaf Performance-Auftritte". Diese sind darauf ausgelegt, sowohl Gehörlose als auch Hörende an dem Fest teilhaben zu lassen.

Programm zum Jubiläum in Osnabrück

Die Osnabrücker Maiwoche zählt zu den besucherstärksten Volksfesten in Norddeutschland. Im Jahr 2022 haben den Angaben zufolge 780.000 Menschen die Maiwoche besucht, vergangenes Jahr sollen es noch mehr Besucher gewesen sein. Das aktuelle Programm findet sich zum Download auf der Website des Veranstalters.

