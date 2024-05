Stand: 08.05.2024 07:42 Uhr Auto versinkt bis zum Dach in Fluss: Fahrer schwer verletzt

Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Drebber (Landkreis Diepholz) mit seinem Wagen in einen Seitenfluss der Hunte gefahren. Nach Angaben der Polizei konnte sich der Mann schwer verletzt selbst aus seinem Auto befreien. Demnach war er auf der B51 in Richtung Diepholz unterwegs gewesen und geriet dort laut Zeugenaussagen in den Gegenverkehr. Der Mann konnte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichmanöver im letzten Moment verhindern, landete dabei aber im Wasser, wie die Polizei mitteilte. Der 39-Jährige kam demnach in ein Krankenhaus, seinen Wagen hievte ein Kran aus dem Fluss. Die Feuerwehr setzte eine Ölsperre ein, um ausgelaufenen Kraftstoff aufzufangen. Die Einsatzkräfte konnten dem Mann nach Angaben eines Feuerwehrsprechers durch einen Zufall besonders schnell helfen: Sie seien gerade dabei gewesen, sich im nur 200 Meter entfernten Feuerwehrhaus auf den Dienst vorzubereiten.

VIDEO: Von der Straße abgekommen: Auto versinkt im Nebenfluss der Hunte (1 Min)

