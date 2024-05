Stand: 07.05.2024 12:51 Uhr Deutlich mehr als Eigenbedarf: Elf Kilo Haschisch sichergestellt

Mehr als elf Kilogramm Haschisch im Wert von rund 100.000 Euro hat der Osnabrücker Zoll bei einer Fahrzeugkontrolle sichergestellt. Nach Angaben eines Sprechers war das in Dänemark zugelassene Auto den Ermittlern am Sonntagvormittag auf der Autobahn 30 aufgefallen. Sie leiteten das aus den Niederlanden kommende Fahrzeug auf einen Parkplatz in der Nähe der Ausfahrt Ibbenbüren-West. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten im Kofferraum mehrere braune Pakete. In den Päckchen befanden sich den Angaben zufolge mehr als elf Kilogramm Haschisch. Die Drogen wurden beschlagnahmt, der Fahrer des Wagens wurde vorläufig festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

