Stand: 05.02.2024 11:18 Uhr Insolvent: Autozulieferer aus Georgsmarienhütte sucht Investor

Am Montag beginnen Gespräche über die Zukunft des insolventen Autozulieferers SD Automotive Solutions aus Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück. Das teilt der Insolvenzverwalter mit. Ende vergangener Woche hatte die Neue Osnabrücker Zeitung als Erste berichtet, dass das Familienunternehmen zahlungsunfähig ist. Grund für die Pleite seien hohe Umsatzverluste. Serienaufträge seien beendet oder neue Projekte verschoben worden, so der Insolvenzverwalter. Der Geschäftsbetrieb wird während des Verfahrens fortgeführt. Löhne und Gehälter der 174 Mitarbeitenden sind bis April über das Insolvenzgeld abgesichert. In den Gesprächen soll ausgelotet werden, ob der Betrieb erhalten werden kann. Außerdem wird nach einem Investor gesucht.

