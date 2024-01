Stand: 30.01.2024 10:54 Uhr Insolvenzen: Besonders viele Firmenpleiten im Emsland

Die Zahl der Firmenpleiten ist im Emsland 2023 besonders stark gestiegen. Laut Landesamt für Statistik mussten im vergangenen Jahr 54 Unternehmen Insolvenz anmelden - im Vorjahr waren es noch 35. Damit gab es einen Anstieg von 54 Prozent - das ist etwa dreimal so hoch wie im Landesdurchschnitt (17,4 Prozent). Insgesamt haben in Niedersachsen 1.366 Unternehmen im vergangenen Jahr einen Insolvenzantrag gestellt. In den Landkreisen Grafschaft Bentheim und Diepholz sowie der Stadt Osnabrück liegt der Anstieg der Firmenpleiten zwischen 10 und 20 Prozent. Eine Besserung der Lage ist derzeit nicht in Sicht: Im aktuellen Konjunktur-Klima-Index der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim haben sich viele Unternehmen pessimistisch über ihre wirtschaftliche Lage geäußert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.01.2024 | 08:30 Uhr