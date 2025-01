Stand: 20.01.2025 09:13 Uhr Hochwasser-Risiko zu hoch: Eigentümer dürfen nicht bauen

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hat neue Hochwasser-Risikogebiete in Stadt und Landkreis Osnabrück ausgewiesen. Dort dürfen Eigentümerinnen und Eigentümer auf ihren Grundstücken künftig nicht mehr bauen, wie die Stadt mitteilte. Indem keine Flächen neu bebaut und versiegelt würden, solle möglichst viel Wasser versickern und ein potenzielles Hochwasser geringeren Schaden anrichten, hieß es. Daher dürfen in den ausgewiesenen Gebieten keine Gebäude oder Mauern errichtet oder erweitert, der Erdboden nicht erhöht oder vertieft werden. Die neu ausgewiesenen Gebiete würden statistisch gesehen alle 100 Jahre überschwemmt, so die Stadt. Sie liegen entlang des Flusses Düte am westlichen Stadtrand Osnabrücks und in kleinen Teilen des Südkreises.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück Hochwasser