Stand: 09.12.2024 15:03 Uhr Schutz vor Hochwasser und Starkregen: Meppen wappnet sich

Die Stadt Meppen (Landkreis Emsland) will sich besser vor Hochwasser und Starkregen schützen. Nach Angaben der Stadt sollen dafür Gräser und Büsche auf und an Deichen sowie entlang der Entwässerungsgräben gekürzt und entfernt werden. Die Maßnahmen sollten den Wasserabfluss beschleunigen, hieß es. Im Bereich zwischen der Emsbrücke und der Freilichtbühne werden den Angaben zufolge zudem Bäume gefällt, um Platz für eine etwa einen Kilometer lange Spundwand zu schaffen. Sie soll verhindern, dass der Deich bei großen Wassermassen weggespült wird. Im vergangenen Dezember hatte ein Hochwasser in der Stadt erhebliche Schäden verursacht. Auch in der Grafschaft Bentheim wollen sich die Verantwortlichen nach eigenen Angaben besser aufstellen: Für die Region sollen Risikokarten erstellt werden, außerdem soll für die Frühwarnsysteme eine neue Meldestufe für Pegelstände eingeführt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser