Stand: 26.03.2023 13:36 Uhr Großeinsatz in Bohmte - Feuerwehrmann rettet Mann aus Fluss

Am Samstagabend ist ein 64-Jähriger in Bohmte (Landkreis Osnabrück) in den Fluss Hunte gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Zeugen den offensichtlich verletzten Mann entdeckt, der neben einem Fahrrad auf der Römerbrücke lag. Dann fiel der Verletzte plötzlich über die Brückenbegrenzung in die eiskalte Strömung. Es folgte ein Großeinsatz: Feuerwehren aus Hunteburg, Bohmte, Herringhausen sowie Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehrtaucher eilten den Angaben zufolge zur Unglücksstelle. Der Mann war von der Strömung mitgetragen worden. Ein Feuerwehrmann rettete ihn etwa 800 Meter von der Brücke entfernt aus dem Wasser - ein angeforderter Polizeihubschrauber konnte wieder umdrehen. Der 64-Jährige wurde verletzt und unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

