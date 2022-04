Gerichtsurteil: Gemeinde muss Downhill-Biker aussperren Stand: 13.04.2022 14:40 Uhr Die Gemeinde Hagen am Teutoburger Wald im südlichen Landkreis Osnabrück soll dafür sorgen, dass ein Wanderweg, der über ein Privatgrundstück führt, nicht mehr von Mountainbikern genutzt wird.

Das hat das Amtsgericht Bad Iburg entschieden. Geklagt hatte die Eigentümerin des Grundstückes. Über ihr Grundstück führt ein Zuweg zu einer Wanderstrecke. Seit 1997 darf er von der Allgemeinheit genutzt werden. Das ist per Wegerecht so vereinbart. Allerdings seien dort im Laufe der Zeit immer häufiger auch Downhill-Biker gefahren, so das Gericht. Dadurch sei es zu gefährlichen Situationen gekommen. Denn die Klägerin stellt ihre Autos in der Auffahrt ab. Und die haben laut Gericht immer wieder Kratzer abbekommen.

Gemeinde muss Absperrungen aufstellen

"Ein Wegerecht darf nur entsprechend der Vereinbarung und nur schonend genutzt werden", urteilte das Amtsgericht. Auf dem Grundstück in Hagen sei es "ausdrücklich zur Nutzung als Wanderweg eingeräumt" worden. Zudem könne auf dem betroffenen Abschnitt nicht gewährleistet werden, dass die Mountainbiker kontrolliert abfahren können. Dadurch würden die Rechte der Eigentümerin gefährdet. Deshalb muss sie laut Gericht in diesem Fall nicht dulden, dass der Weg auch von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern genutzt wird. Das Amtsgericht entschied außerdem, dass es Aufgabe der Gemeinde ist, dafür zu sorgen, dass keine Fahrräder mehr über den Zuweg fahren. Zum Beispiel durch die Installation von Absperrgittern. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

