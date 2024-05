Stand: 08.05.2024 07:19 Uhr Fahrzeuge und Werkzeug gestohlen? Prozessbeginn in Osnabrück

Vor dem Landgericht Osnabrück steht von Mittwoch an ein 34-jähriger Mann. Ihm wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Er soll zusammen mit anderen Tätern in Firmengebäude und Werkstätten in der Region eingebrochen sein, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Dabei sollen sie Fahrzeuge und Werkzeug im Wert von rund 90.000 Euro gestohlen haben. Die Tatorte liegen in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim), Geeste (Landkreis Emsland), Hilter am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) und Bad Laer (Landkreis Osnabrück). Im Fall einer Verurteilung muss der 34-Jährige nach Angaben eines Gerichtssprechers mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen.

