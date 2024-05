Vatertag 2024: Viel Alkohol, aber keine größeren Zwischenfälle Stand: 09.05.2024 19:11 Uhr Zu Christi Himmelfahrt sind wieder unzählige Menschen in Niedersachsen zu feucht-fröhlichen Touren mit Bollerwagen aufgebrochen. Bis zum frühen Abend blieb die Lage laut Polizei weitgehend entspannt.

Die Situation sei unter Kontrolle, hieß es zum Beispiel von der Polizei im Großraum Lüneburg. Zwar gebe es die üblichen Alkoholexzesse, Schlägereien seien bisher aber keine gemeldet worden. In Hannover-Linden löste die Polizei einen nicht angemeldeten Techno-Rave auf - auch das sei ohne Zwischenfälle passiert, hieß es. Auch das Verbot von lauter Musik am Steinhuder Meer habe offenbar gewirkt, so die Polizei. Dort sei weniger los gewesen als in den vergangenen Jahren zu Himmelfahrt. Im Weserbergland waren die Einsatzkräfte den Angaben zufolge vor allen mit Betrunkenen auf den Straßen beschäftigt, die wieder auf die Fußwege geschickt werden mussten.

Polizei zeigt auch in der Nacht Präsenz

Im Lauf des Abends und der Nacht könnte sich die Lage jedoch ändern und es zu gewaltsamen Konflikten kommen, so die Einsatzkräfte. Als Grund nennen sie den weiter steigenden Alkoholpegel. In den vergangenen Jahren seien die Spaziergänge häufiger in Gewalt und Alkoholmissbrauch ausgeartet, hatte es im Vorfeld von der Polizei Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen geheißen.

Verantwortung und Vorbildfunktion für Jugendliche

Neben starker Präsenz appellierten Polizei und Behörden im Vorfeld an die Eltern von Jugendlichen. Das Bemühen der Ordnungsbehörden allein reiche nicht aus, um einen wirkungsvollen Jugendschutz zu gewährleisten, hieß es von der Lüneburger Polizei. Eltern und Erziehungsverantwortliche hätten Verantwortung und eine Vorbildfunktion. Die Polizei gibt ihnen folgende Tipps:





Kommen Sie mit Ihrem Kind ins Gespräch

Thematisieren Sie den verantwortungsvollen Genuss von Alkohol

Sprechen Sie über Risiken und Gefahren des übermäßigen Alkoholkonsums

Sprechen Sie über die Gefahren des Betäubungsmittelkonsums - insbesondere bei jungen Menschen

Bleiben Sie klar und eindeutig in Ihrer Haltung

Treffen Sie Vereinbarungen und legen Sie konkrete Regeln fest

Seien Sie Multiplikatorin oder Multiplikator und sprechen auch mit anderen Eltern und Erziehungsverantwortlichen

In schweren Fällen: Information ans Jugendamt

Nach Angaben der Polizeiinspektion Lüneburg müssen stark alkoholisierte oder beeinflusste Jugendliche von Eltern oder Erziehungsverantwortliche vor Ort abgeholt werden, falls diese von Einsatzkräften aufgegriffen wurden. Anderenfalls müsse der Transport möglicherweise durch Polizeikräfte erfolgen. Die Kosten für diese Einsätze würden den Jugendlichen und ihren Eltern und Erziehungsverantwortlichen danach in Rechnung gestellt. Außerdem werde die Polizei in besonders schwerwiegenden Fällen das Jugendamt informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.05.2024 | 17:00 Uhr