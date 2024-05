Stand: 09.05.2024 12:35 Uhr Seltene Geburt: Pferd in Melle bringt Zwillingsfohlen zur Welt

In Melle im Landkreis Osnabrück hat eine Stute weibliche Zwillingsfohlen zur Welt gebracht. "Das habe ich in 50 Jahren Pferdezucht noch nicht erlebt", sagte Züchter Gerd Focken dem NDR Niedersachsen. Dass das Pferd mit gleich zwei Fohlen trächtig war, habe Focken selbst erst bei der Geburt erfahren. "Das Gefühl war überwältigend." Die Geburt verlief laut Focken ohne Komplikationen - eine Besonderheit bei Pferden: "Es ist sehr, sehr selten, dass Zwillingsgeburten bei Pferden so gut verlaufen wie diese hier. Da kann man sich nur glücklich schätzen", sagte der Züchter. Nur bei etwa einer von 1.000 Zwillingsträchtigkeiten überlebten beide Fohlen, erklärte Focken. Nun sei wichtig, dass sowohl die Stute als auch das kleinere Fohlen gut fressen, um fit zu bleiben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere