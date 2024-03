Fund von Leichenteilen im Kanal - weitere Person festgenommen Stand: 15.03.2024 18:00 Uhr Im Zusammenhang mit dem Fund von Leichenteilen im Kanal in Nordhorn ist am Donnerstag eine weitere Person festgenommen worden. Dabei handelt es sich um die Lebensgefährtin des ersten Verdächtigen.

Nach Angaben der Polizei in Lingen und der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist die 49-jährige Frau am Freitag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) vorgeführt worden. Gegen die Verdächtige wurde demnach ein Haftbefehl wegen Beihilfe zu dem Tötungsdelikt erlassen - die Frau sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern laut der Mitteilung weiter an, zu den konkreten Umständen der Tat äußerten sich die Beamten nicht.

Videos 1 Min Festnahme nach Leichenfund in Nordhorn Die Polizei hat einen Mann vorläufig festgenommen. Zuvor war eine zerstückelte Leiche im Ems-Vechte-Kanal gefunden worden. (01.03.2024) 1 Min

Lebensgefährte steht unter Verdacht des Totschlags

Ihr 54-jähriger Lebensgefährte wurde bereits Ende Februar festgenommen. Laut Polizei wird ihm Totschlag vorgeworfen. Mitte Februar wurden die Leichenteile eines 53-jährigen Mannes aus Nordhorn im Ems-Vechte-Kanal gefunden. Die Überreste waren in Plastiktüten verpackt - Spaziergänger hatten sie entdeckt. Das Opfer wurde später durch einen DNA-Abgleich identifiziert. Der Mann galt als vermisst.