Leichenteile im Kanal in Nordhorn: 54-Jähriger in Haft Stand: 01.03.2024 13:12 Uhr Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche im Ems-Vechte-Kanal in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Laut Polizei wird ihm Totschlag vorgeworfen.

Der 54-Jährige war den Angaben zufolge am Donnerstagabend in einem Wohnhaus gefasst und festgenommen worden. Ende vergangener Woche hatten Beamte bereits zwei Häuser in Nordhorn durchsucht. Die Festnahme sei im Umfeld eines dieser Objekte erfolgt, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt. "Die Ermittlungen der Mordkommission zur Klärung der konkreten Tatumstände dauern weiter an", hieß es am Freitagmittag.

Opfer ist Vermisster aus Nordhorn

Spaziergänger hatten die in Plastiktüten verpackten Leichenteile Mitte Februar im Ems-Vechte-Kanal entdeckt. Die Polizei hatte daraufhin die Mordkommission eingerichtet und mehrere Vermisstenfälle überprüft. Erst vor wenigen Tagen hatten die Ermittelnden bekannt gegeben, dass es sich bei dem Opfer um einen 53-jährigen Vermissten aus Nordhorn handelt. Das hatte ein DNA-Abgleich ergeben.

