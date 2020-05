Stand: 11.05.2020 12:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Emsbüren: Schiff bringt Brücke zum Einsturz

Auf dem Dortmund-Ems-Kanal ist am Morgen ein rund 85 Meter langes Binnenfrachtschiff in Höhe des Emsbürener Ortsteils Gleesen mit der Kunkenmühlebrücke kollidiert. Laut Polizei wurde bei dem Aufprall das Mittelteil der Kanalüberführung aus der Fassung gehebelt und stürzte in die Wasserstraße. Ersten Ermittlungen zufolge hatte das unbeladene polnische Frachtschiff offenbar zu wenig Ballastwasser geführt, sodass der Bug zu weit aus dem Kanal ragte und offenbar deshalb mit der Brücke kollidierte.

Videos 00:41 Schiff zerstört Brücke über Dortmund-Ems-Kanal Auf dem Dortmund-Ems-Kanal ist am Montagmorgen bei Emsbüren (Landkreis Emsland) ein Schiff mit einem Brückenpfeiler zusammengestoßen. Die Brücke wurde dabei zerstört. Video (00:41 min)

Schaden offenbar in Millionenhöhe

Die polnische Besatzung habe das Schiff nach der Kollision gestoppt und auf die Wasserschutzpolizei gewartet. Unter deren Begleitung sei das Schiff rückwärts zur Schleuse Hesselte gebracht worden. Aktuell laufen die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zum genauen Unfallhergang. Für das betroffene Teilstück des Dortmund-Ems-Kanals wurde eine Schifffahrtssperre verhängt. Wann und wie das im Wasser liegende Brückenelement geborgen werden kann, ist noch vollkommen unklar, so die Polizei. Verletzt wurde bei dem Schiffsunfall niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt ersten Schätzungen zufolge im Millionenbereich.

Karte: Schiffsunfall auf dem Dortmund-Ems-Kanal

