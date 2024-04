Stand: 26.04.2024 12:22 Uhr Osnabrück: Stadt will Solarenergie auf Dächern gewinnen

Die Stadt Osnabrück will überprüfen, ob und welche öffentlichen Flächen sich dafür eignen, mit Photovoltaikanlagen ausgestattet zu werden. Denkbar sind dafür nach Angaben der Stadt beispielsweise Dächer von Schulen, Kindergärten oder Verwaltungsgebäuden. Die Flächen könnten dann an Solarfirmen verpachtet werden - oder kommunale Betriebe wie die Stadtwerke selbst nutzen die Energie. Schätzungsweise 4.000 Megawattstunden pro Jahr könnten so laut Stadt Osnabrück erzeugt werden. In Osnabrück sind demnach insgesamt 21.000 Quadratmeter Dachfläche in öffentlicher Hand.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, die Stadt wolle Dächer von öffentlichen Gebäuden an Solarfirmen verpachten. Es soll aber zunächst überprüft werden, inwieweit solche Pläne umsetzbar sind. Wir haben den Fehler korrigiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.04.2024 | 06:30 Uhr