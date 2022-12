Stand: 07.12.2022 07:38 Uhr Einwände gegen Starkstromtrasse können eingereicht werden

Für den Abschnitt der geplanten Starkstromtrasse zwischen Cloppenburg und Merzen (Landkreis Osnabrück) ist das Planfeststellungsverfahren eröffnet worden. So heißt es in einer gemeinsamen Bekanntmachung der Samtgemeinden Artland und Bersenbrück sowie der Stadt Bramsche. Das Bauvorhaben wird nun geprüft. Einwände können bis Februar bei den betroffenen Kommunen eingereicht werden. Die neue 380-Kilovolt-Stromtrasse vom Netzbetreiber Amprion soll durch Windkraft erzeugten Strom aus dem Norden in Richtung Süden transportieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.12.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Strom Energie