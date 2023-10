Drohbriefe an Moscheen: 50-Jähriger gesteht 41 Taten Stand: 10.10.2023 14:00 Uhr Die Polizei in Osnabrück hat den mutmaßlichen Verfasser von Drohbriefen ermittelt, die an verschiedene Moscheegemeinden gingen. Der 50-Jährige aus Nordrhein-Westfalen hat ein Geständnis abgelegt.

Auf die Spur kamen die Ermittler dem Mann nach ersten Hinweisen durch Zeugenvernehmungen. Daraufhin wurden mit Unterstützung der "Deutschen Post security" die Verteilwege der Briefe ausgewertet. So erhärtete sich der Verdacht gegen den 50-Jährigen aus Hagen (NRW). Seine Vernehmung bei der Polizei, in der er 41 Taten gestand, dauerte schließlich fünf Stunden und endete mit seinem Geständnis. Die Droh- und Beleidigungsschreiben soll der Verfasser im Jahr 2017 sowie ab 2020 hauptsächlich an muslimische Religionsgemeinschaften versandt haben, teilte die Polizeiinspektion Osnabrück mit. Vereinzelt erhielten aber auch andere öffentliche oder christliche Einrichtungen in Niedersachsen sowie in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die Drohbriefe.

Motiv war offenbar Rache

Die meisten der Briefe wiesen einen Bezug zur rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) auf. Trotz der entsprechenden Inhalte gebe es aber keine Hinweise auf ein politisches Motiv, heißt es von den Ermittlern. Sie sprechen von einem Motiv im privaten Umfeld des Mannes. Die Schreiben wurden alle mit dem Namen einer real existierenden Familie aus Osnabrück unterzeichnet. Zwischen ihr und dem mutmaßlichen Täter habe es einen Konflikt im Zusammenhang mit einer geschäftlichen Beziehung gegeben. Daraus sei dem Mann ein finanzieller Schaden entstanden.

