Drohbriefe gegen Moscheen: Polizei vermutet Rufmord-Kampagne

Hinter den Drohbriefen an muslimische Gemeinden vermutet die Polizei Osnabrück eine Rufmord-Kampagne. In insgesamt 34 Briefen wurde Gemeinden in ganz Deutschland bislang Gewalt angedroht. Unterschrieben sind die Briefe mit "NSU 2.0" und dem Namen und der Adresse einer Familie aus Osnabrück. Diese ist laut Polizei jedoch nicht für die Drohungen verantwortlich. Offenbar solle die Familie als rechtsradikal verunglimpft werden, so ein Polizeisprecher. Eine rechte Terrorzelle vermuten die Beamten aus diesem Grund nicht.

