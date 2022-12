Stand: 27.12.2022 08:12 Uhr Corona: Landkreis Emsland stellt mobile Impfteams ein

Nach zwei Jahren haben die mobilen Corona-Impfteams im Landkreis Emsland ihre Arbeit eingestellt. Auch die Impfzentren sind inzwischen geschlossen. Sie haben rund 330.000 Impfdosen verabreicht. In den niedergelassenen Praxen und über Betriebsärzte kamen laut RKI noch rund eine halbe Million Impfungen dazu. Der stärkste Monat bei den mobilen Teams war der Dezember vergangenes Jahr mit mehr als 30.000 Impfungen. Danach flachte die Kurve ab auf etwas mehr als 2.000 Impfungen im Monat. Der stärkste Tag in den Impfzentren war der 8. Mai 2021 - hier wurden 2.350 Menschen geimpft. Ab Januar werden die Covid-19-Impfungen dann nur noch in niedergelassenen Praxen, bei betriebsärztlichen Diensten und in einigen Apotheken vorgenommen.

