Stand: 30.04.2021 09:49 Uhr Corona-Infektionen in der Region Osnabrück gehen zurück

Die Sieben-Tage-Inzidenz geht in der Region Osnabrück weiter zurück. Laut Robert Koch-Institut sind in Stadt und Landkreis Osnabrück die Inzidenzen auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen gesunken und liegen deutlich unter 150. Konstant hoch bleibt der Wert allerdings in der Grafschaft Bentheim: Dort gibt es aktuell 182 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.04.2021 | 07:30 Uhr