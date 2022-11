Stand: 09.11.2022 09:16 Uhr Bramsche: Bauarbeiten führen zu eingeschränktem Zugverkehr

Am kommenden Wochenende wird der Regionalzugverkehr zwischen Osnabrück und Bramsche aufgrund von Wartungsarbeiten am Stellwerk und den Gleisen stark eingeschränkt. Zwischen dem 11. und dem 14. November gilt für den Streckenabschnitt ein Ersatzfahrplan. Das teilte die Nordwestbahn in Osnabrück mit. Zwischen Osnabrück Hauptbahnhof und Bramsche fahren Busse. In Bramsche besteht wieder Anschluss an die reguläre Zugverbindung nach Wilhelmshaven. Zudem fahren in der Gemeinde die Busse im direkten Anschluss an die Züge aus Richtung Oldenburg. Auch an den Wochenenden 26./27. November sowie am 3./4. Dezember kommt es wegen Bauarbeiten zwischen Bramsche und Osnabrück Hauptbahnhof zu einigen Zugausfällen und einen Ersatzverkehr durch Busse.

