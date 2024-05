Stand: 24.05.2024 10:24 Uhr Gerettet: Tierpflegerin zieht Katta-Baby mit der Flasche auf

Zwei Katta-Babys haben vor neun Wochen im Tierpark Ströhen (Landkreis Diepholz) das Licht der Welt erblickt. Laut Zoo entwickelten sich die beiden zunächst prächtig. Doch dann gab es Streit in der sechsköpfigen Affengruppe und die Mutter wollte von den beiden nichts mehr wissen. Grund dafür sei vermutlich der Stress in der Gruppe, so die Verantwortlichen des Tierparks. Der eine Zwilling überlebte das nicht, der andere wird jetzt von Hand aufgezogen. Tierpflegerin Frauke Niehaus kümmert sich um den kleinen "Hicks" und gibt ihm die Flasche. Die Ersatzmutter zeigt sich optimistisch, dass der zierliche Katta durchkommt: "Er hat in seiner Entwicklung bereits einen großen Fortschritt gemacht." Der Kleine habe jetzt gute Chancen, gesund aufzuwachsen und sich prächtig zu entwickeln, heißt es aus dem Tierpark Ströhen.

