Raubserie in Nordhorn: Staatsanwaltschaft bereitet Anklage vor

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat nach einer Raubserie die Ermittlungen gegen drei verdächtige Männer abgeschlossen und bereitet die Anklage vor. Die Beschuldigten sollen in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) an bis zu zehn schweren Raubdelikten und weiteren Taten beteiligt gewesen sein, so die Staatsanwaltschaft. Sie spricht von schweren, bandenmäßigen Raubtaten. Demnach sollen sie bei ihren Raubzügen mit Brechstangen bewaffnet gewesen sein und extrem brachial vorgegangen sein. Aufgeflogen war das Ganze durch einen Zufall - nach einem Unfall mit ihrem Leihwagenim vergangenen Dezember. Die Beschuldigten gaben an, dass ihr Auto von einem Stein getroffen worden sei. Der war angeblich von einer Brücke über die Bundesstraße 213 geworfen worden. Durch den Vorwand wollten die Männer offenbar den selbst verschuldeten Unfall vertuschen. Doch die Schäden am Auto passten nicht zu einem Steinwurf. Beim Abgleich der GPS-Daten aus dem Leihwagen fanden die Ermittler im Februar eine Parallele zur ersten Raubtat und begannen mit ihren Ermittlungen.

