Boris Pistorius hat Lebensgefährtin Julia Schwanholz geheiratet Stand: 02.02.2024 14:31 Uhr Der aus Niedersachsen stammende Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und seine Partnerin Julia Schwanholz haben geheiratet. Die Öffentlichkeit blieb bei der Trauung außen vor.

Die Hochzeit habe zwischen den Jahren stattgefunden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag. Der 63-jährige Pistorius und die 43-jährige Politikwissenschaftlerin, die ebenfalls SPD-Mitglied ist, sind bereits wiederholt gemeinsam öffentlich aufgetreten. Bei der Landtagswahl im Oktober 2022 kamen sie gemeinsam zum Landtag in Hannover.

Julia Schwanholz: Karriere als Politikwissenschaftlerin

Schwanholz ist Akademische Rätin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Zuvor war sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Göttingen, wo sie auch ihren Doktortitel erwarb. Zu ihren Fachgebieten zählen Parlaments- und Demokratieforschung mit einem Schwerpunkt auf der digitalen Transformation. Zudem ist sie in Osnabrück, der Heimat von Pistorius, als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen bekannt.

Zuvor Lebensgefährte von Doris Schröder-Köpf

Pistorius, der Oberbürgermeister von Osnabrück und niedersächsischer Innenminister war, leitet das Wehrressort seit Januar 2023. Er gilt aktuell als beliebtester Politiker Deutschlands. Nach dem Tod seiner Ehefrau war Pistorius mehrere Jahre mit Doris Schröder-Köpf liiert. Zuerst hatte die "Bild" über die Hochzeit von Pistorius berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.02.2024 | 14:00 Uhr