Stand: 19.01.2024 10:06 Uhr Osnabrück: Verteidigungsminister Pistorius zu Demo erwartet

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird am 27. Januar an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Osnabrück teilnehmen. Der Minister wird womöglich auch vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprechen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Pistorius ist gebürtiger Osnabrücker und war von 2006 bis 2013 Oberbürgermeister der Stadt. Angemeldet hat die Demonstration die Osnabrücker SPD-Vorsitzende Melora Felsch. Das Motto lautet "Osnabrück bekennt Farbe - gegen Faschismus, für Demokratie". Erwartet werden rund 600 Menschen. Weitere Parteien, darunter die Grünen, die CDU und die Linke haben signalisiert, dass sie sich beteiligen wollen. Auch Organisationen wie die Caritas, der evangelische Kirchenkreis, der Flüchtlingshilfeverein Exil sowie zahlreiche Privatpersonen haben Unterstützung zugesagt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.01.2024 | 08:30 Uhr