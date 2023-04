Stand: 25.04.2023 10:35 Uhr Blitzer-Marathon im Nordwesten: Polizei stoppt 1.000 Temposünder

Die Polizei hat eine Woche lang auf den Straßen zwischen Teutoburger Wald und den Ostfriesischen Inseln Verkehrsteilnehmende kontrolliert und dabei mehr als 1.000 Verstöße gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen festgestellt. Den Negativrekord stellte ein Autofahrer in Ostfriesland auf: Er fuhr mit Tempo 127, wo nur 50 Kilometer pro Stunde erlaubt waren. Ihm drohen 800 Euro Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei. Wie die Polizeidirektion Osnabrück weiter mitteilte, gab es in ihrem Bereich im vergangenen Jahr fast 1.500 Unfälle, weil Autofahrer zu schnell gefahren waren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.04.2023 | 08:30 Uhr