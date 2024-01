Stand: 23.01.2024 11:53 Uhr Bistum Osnabrück unterstützt Demos gegen Rechtsextremismus

Das Bistum Osnabrück hat seine Beschäftigten und alle Katholiken dazu aufgerufen, an der Demonstration gegen Rechtsextreme am Samstag in Osnabrück teilzunehmen. In Lingen im Landkreis Emsland hatten am vergangenen Wochenende rund 10.000 Menschen gegen die AfD protestiert. Deshalb rechnen die Veranstalter der Demos in Meppen (Landkreis Emsland) und Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit deutlich mehr Menschen als ursprünglich erwartet. Sie gehen am Mittwoch in Meppen von rund 3.000 Teilnehmenden aus und am Freitag in Nordhorn von 5.000. Die Stadt Bramsche (Landkreis Osnabrück) teilte am Montag mit, dass es dort am Freitag ebenfalls eine Demo gegen Rechtsextreme geben werde. Das Motto lautet: "Demokratie bewahren".

